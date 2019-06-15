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Масштабное ДТП в Киеве: полиция уточнила количество пострадавших

Киев • УНН

 • 15909 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. В результате масштабного ДТП, которое произошло сегодня утром в Киеве, четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Один человек госпитализирован. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

Масштабное ДТП в Киеве: полиция уточнила количество пострадавших

В полиции напомнили, что смертельное автопроисшествие произошло около 8:30 в Голосеевском районе, на площади Демеевской.

Правоохранители установили, что водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Skoda.

"В результате аварии четыре человека, находившиеся в Chevrolet, получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель другой иномарки - получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу", - рассказали в полиции.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранители, они опрашивают свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также устанавливают ее механизм, рассказали в столичной полиции.

"Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - добавили правоохранители.

В ГСЧС при этом сообщили, что "в результате ДТП 4 человека погибли и 2 были госпитализированы до прибытия пожарно-спасательных подразделений". Спасатели добавили, что на месте ДТП спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного комплекта отключили аккумуляторную батарею одного из автомобилей и деблокировали тело мужчины из другого авто. Также спасатели смыли топливо, которое в результате ДТП разлилось на проезжую часть".

Напомним, ранее УНН сообщили в полиции, что в результате ДТП четыре человека погибли и еще трех госпитализируют.

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