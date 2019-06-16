Смертельное ДТП в Винницкой области: 4 погибших, и еще 4 травмированных, двое из них - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В Винницкой области вблизи села Буды, в результате ДТП двух легковых автомобилей погибли 4 человека, и еще 4-ро человек травмированы (двое из них дети 2012 и 2014 рождения). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"15 июня в 17 ч. 20 мин. в Тростянецком районе вблизи с. Буды в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 4 человека и 4 человека (из них 2 детей 2014 и 2012 г.р.) травмированы", - сообщили в пресс-службе.
Добавляется, что на месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Винницкой области.
Напомним, вчера, 15 июня, в Киеве на площади Демеевская произошла масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека.
Правоохранители установили, что водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Skoda. Из-за смертельного ДТП в Киеве открыли производство.