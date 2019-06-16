В Ужгороді Porsche потрапив у ДТП, є постраждалі

Водія Ford Focus через отримані внаслідок зіткнення з позашляховиком травми, госпіталізували до реанімації. А водійку та пасажирку Porsche Cayenne поміщено до лікарні. Відносно 21-річної вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу.

Слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області розпочали слідство за фактом дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими, що трапилася учора,15 червня, увечері. О 19:27 до поліції надійшло повідомленням від інспектора Управління патрульної поліції. Нарядом було поінформовано, що в Ужгороді по вулиці Слов’янській трапилася ДТП з потерпілими. На місце аварії прибула слідчо-оперативна група, яка встановила, що близько 19:15 21-річна мешканка Сваляви перебуваючи за кермом авто Porsche Cayenne, не впоралася з керуванням виїхала на зустрічну смугу, де допустила зіткнення з автомобілем Ford Focus, під керуванням 32-річного ужгородця.

У результаті аварії, до лікарні госпіталізували трьох осіб: 21-річну водійку Porsche Cayenne, її ровесницю мешканку с. Сторожниця, яка перебувала у авто у якості пасажира, а також водія Ford Focus. Стан чоловіка лікарі характеризують як вкрай важкий.

За даним фактом у поліції розпочате розслідування за статтею 286 ККУ, тобто порушення правила безпеки дорожнього руху з потерпілими. У ході слідства, слідчі відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту встановлять усі обставини аварії.

21-річну свалявчанку затримано у порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення їй про підозру та обрання міри запобіжного заходу. У справі триває досудове слідство.

Як повідомляв УНН, на Вінниччині поблизу села Буди, внаслідок ДТП двох легковиків загинуло 4 особи, та ще 4-ро осіб травмовані (двоє з них діти 2012 та 2014 років народження).