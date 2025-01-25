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В Ужгороде автобус сбил женщину на пешеходном переходе в Ужгороде автобус сбил женщину

В Ужгороде автобус сбил женщину на пешеходном переходе в Ужгороде автобус сбил женщину

Киев  •  УНН

 • 5806 просмотра

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На перекрестке улиц Минайская и Героев 128-й бригады автобус КП "Ужгородский муниципальный транспорт" сбил женщину. Пострадавшая получила травму головы, ее состояние не критическое.

В Ужгороде автобус сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола, передает УНН.

Детали

Сегодня вечером на перекрестке улиц Минайская и Героев 128-й бригады в Ужгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием коммунального автобуса КП "Ужгородский муниципальный транспорт". Транспортное средство, двигаясь на зеленый сигнал светофора, сбило женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал.

По свидетельствам очевидцев, водитель оперативно отреагировал и начал оказывать пострадавшей первую помощь. Сейчас на месте происшествия работают медики и правоохранители.

По предварительной информации, женщина получила травму головы, однако ее состояние оценивается как не критическое. Детали инцидента уточняются.

В Ужгороде мужчина сушил штаны в духовке - произошел пожар09.01.25, 10:49 • 20384 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Общество
uzhgorodУжгород

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