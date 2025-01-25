В Ужгороде автобус сбил женщину на пешеходном переходе в Ужгороде автобус сбил женщину
Киев • УНН
На перекрестке улиц Минайская и Героев 128-й бригады автобус КП "Ужгородский муниципальный транспорт" сбил женщину. Пострадавшая получила травму головы, ее состояние не критическое.
В Ужгороде автобус сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола, передает УНН.
Детали
Сегодня вечером на перекрестке улиц Минайская и Героев 128-й бригады в Ужгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием коммунального автобуса КП "Ужгородский муниципальный транспорт". Транспортное средство, двигаясь на зеленый сигнал светофора, сбило женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал.
По свидетельствам очевидцев, водитель оперативно отреагировал и начал оказывать пострадавшей первую помощь. Сейчас на месте происшествия работают медики и правоохранители.
По предварительной информации, женщина получила травму головы, однако ее состояние оценивается как не критическое. Детали инцидента уточняются.
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