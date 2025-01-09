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В Ужгороде мужчина сушил штаны в духовке - произошел пожар

В Ужгороде мужчина сушил штаны в духовке - произошел пожар

Киев  •  УНН

 • 5012 просмотра

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В Ужгороде мужчина положил штаны сушиться в газовую духовку и пошел отдыхать, что привело к возгоранию. Соседи, которые почувствовали запах дыма, помогли владельцу потушить пожар.

В Ужгороде мужчина едва не сгорел из-за того, что решил посушить штаны в газовой духовке. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Детали 

Инцидент произошел сегодня ночью. Сообщается, что мужчина оставил сушиться свои штаны в газовой духовке и спокойно пошел отдыхать. В результате вскоре произошло возгорание.

Соседи, которые почувствовали запах дыма, доносившийся из соседнего помещения, помогли владельцу укротить пожар.

«Как отмечают чрезвычайники, судя по удивленному виду владельца, он, вероятно, так и не осознал серьезности ситуации...» - говорится в сообщении.

Напомним 

За первую неделю 2025 года в Украине произошло 865 бытовых пожаров, что на 32% больше чем в прошлом году. В результате пожаров погибло 55 человек, что на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧП
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