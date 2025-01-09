В Ужгороді чоловік сушив штани у духовці - сталася пожежа

В Ужгороді чоловік ледь не згорів через те, що вирішив посушити штани у газовій духовці. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

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Інцидент стався сьогодні вночі. Повідомляється, що чоловік залишив сушитися свої штани у газовій духовці та спокійно пішов відпочивати. У результаті невдовзі сталося загоряння.

Сусіди, які відчули запах диму, що долинав із сусіднього помешкання, допомогли власнику приборкати пожежу.

"Як зазначають надзвичайники, судячи зі здивованого вигляду власника, він, імовірно, так і не усвідомив серйозності ситуації..." - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

За перший тиждень 2025 року в Україні сталося 865 побутових пожеж, що на 32% більше ніж торік. Внаслідок пожеж загинуло 55 людей, що на 41% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.