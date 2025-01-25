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В Ужгороді автобус збив жінку на пішохідному переході

В Ужгороді автобус збив жінку на пішохідному переході

Київ • УНН

 • 37223 перегляди

На перехресті вулиць Минайська та Героїв 128-ї бригади автобус КП "Ужгородський муніципальний транспорт" збив жінку. Постраждала отримала травму голови, її стан не критичний.

В Ужгороді автобус збив жінку на пішохідному переході. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ввечері на перехресті вулиць Минайська та Героїв 128-ї бригади в Ужгороді трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю комунального автобуса КП "Ужгородський муніципальний транспорт". Транспортний засіб, рухаючись на зелений сигнал світлофора, збив жінку, яка переходила дорогу на заборонений сигнал.

За свідченнями очевидців, водій оперативно відреагував і почав надавати постраждалій першу допомогу. Наразі на місці події працюють медики та правоохоронці.

За попередньою інформацією, жінка отримала травму голови, проте її стан оцінюється як не критичний. Деталі інциденту уточнюються.

В Ужгороді чоловік сушив штани у духовці - сталася пожежа09.01.25, 10:49 • 21332 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Суспільство
uzhhorodУжгород

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