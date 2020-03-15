В Узбекистане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Первый случай заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, зарегистрирован в воскресенье в Узбекистане. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения страны, передало агентство Reuters, передает УНН.
По данным ведомства, речь идет о гражданине Узбекистана, который вернулся из Франции.
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Напомним, в Черновцы поступили экспресс-тесты для выявления коронавируса SARS-CoV-2. Позже еще двух жителей Житомирщины проверили на коронавирус.
Как сообщалось, в Центре общественного здоровья Украины в течение сегодняшнего дня поступило 15 подозрений на новую коронавирусную инфекцию из разных регионов страны.
Напомним, в Черновицкой области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.