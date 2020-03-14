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Ще двох мешканців Житомирщини перевірили на коронавірус

Ще двох мешканців Житомирщини перевірили на коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У Житомирській області отримані лабороторні результати перевірки двох місцевих жителів на коронавірус – результати негативні. Про це повідомив у Facebook голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає УНН.

“Для того, щоб переконатися, що результати тестів вірні, тривала повторна перевірка у Житомирському обласному центрі МОЗ.

Маємо таку підтверджену інформацію: в обох пацієнтів у Бердичеві та Андрушівці шляхом полімеразної ланцюгової реакції, лабораторно не підтверджено вірусної інфекції грипу та парагрипу.

Водночас, маємо позитивні новини. Після довготривалого аналізу, у жителів Бердичівського і Андрушівського районів не виявлено уханський коронавірус COVID-19. У першого знайдено РНК риновірусу, тобто ГРВІ, у другого — двостороння пневмонія”, — повідомив Бунечко.

За його словами, стан обох пацієнтів стабільний, вони перебувають під ретельним контролем лікарів. На даний момент ускладнень не спостерігається.

Також Бунечко повідомив, деталі поховання жінки, яка померла від коронавірусу.

“Стосовно поховання померлої від коронавірусної інфекції: жінку було поховано близько 11 години, за погодженням близьких, що перебувають в самоізоляції. Поховання відбулося на центральному цвинтарі в Радомишлі. Ми дотрималися усіх необхідних рекомендацій, на кожному із етапів відбувався дезінфекційний процес”, — повідомив Бунечко.

Нагадаємо, мешканка Радомишля стала першою жертвою коронавірусу в Україні.

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