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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Еще двух жителей Житомирской области проверили на коронавирус

Еще двух жителей Житомирской области проверили на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 16256 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В Житомирской области получены лабораторной результаты проверки двух местных жителей на коронавирус - результаты отрицательные. Об этом сообщил в Facebook глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает УНН.

"Для того, чтобы убедиться, что результаты тестов верны, продолжалась повторная проверка в Житомирском областном центре Минздрава.

Есть такая подтвержденная информация: у обоих пациентов в Бердичеве и Житомире путем полимеразной цепной реакции, лабораторно не подтвержденоо вирусную инфекцию гриппа и парагриппа.

В то же время, есть положительные новости. После длительного анализа, у жителей Бердичевского и Андрушовского районов не обнаружено уханского коронавируса COVID-19. У первого найдено РНК риновируса, то есть ОРВИ, у второго - двусторонняя пневмония", - сообщил Бунечко.

По его словам, состояние обоих пациентов стабильное, они находятся под тщательным контролем врачей. На данный момент осложнений не наблюдается.

Также Бунечко сообщил, детали захоронения женщины, умершей от коронавируса.

"Что касается захоронения умершей от коронавирусной инфекции: женщину похоронили около 11:00, по согласованию близких, находящихся в самоизоляции. Погребение состоялось на центральном кладбище в Радомышле. Мы придерживались всех необходимых рекомендаций, на каждом из этапов проходил дезинфекционный процесс", - сообщил Бунечко.

Напомним, жительница Радомышля стала первой жертвой коронавируса в Украине .

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