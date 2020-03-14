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До Чернівців надійшли експрес-тести для виявлення коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. До Чернівців надійшли експрес-тести для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

“Експрес-тести на виявлення коронавірусу вже у Чернівцях”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Чернівецькій області є два підтверджених випадки інфікування коронавірусом.

Також, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.

Як повідомлялося, з початку цього року до Центру громадського здоров’я України надійшло 67 підозр на нову коронавірусну інфекцію.

Українські Національні Новини

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