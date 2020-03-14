До Чернівців надійшли експрес-тести для виявлення коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. До Чернівців надійшли експрес-тести для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
“Експрес-тести на виявлення коронавірусу вже у Чернівцях”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Чернівецькій області є два підтверджених випадки інфікування коронавірусом.
Також, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.
Як повідомлялося, з початку цього року до Центру громадського здоров’я України надійшло 67 підозр на нову коронавірусну інфекцію.