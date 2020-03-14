В Черновцы поступили экспресс-тесты для выявления коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Черновцы поступили экспресс-тесты для выявления коронавируса SARS-CoV-2. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"Экспресс-тесты на выявление коронавируса уже в Черновцах", - говорится в сообщении.
Напомним, в Черновицкой области зафиксированно два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.
Также, в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса.
Как сообщалось, с начала этого года в Центр общественного здоровья Украины поступило 67 подозрений на новую коронавирусную инфекцию.