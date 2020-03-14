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В Україні лише у двох регіонах є швидкі тести на коронавірус

В Україні лише у двох регіонах є швидкі тести на коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Наразі лише в двох регіонах України є швидкі тест-системи для виявлення інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Про це заявив в.о. директора центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.

“На сьогодні два регіони вже мають запас швидких тестів для визначення нового корона вірусу. Але в понад 15-ох регіонах зроблені запити до оптових постачальників. Тому там вже питання по часу постачання цих тест-систем до регіонів”, — розповів Кузін.

За його словами, у 9 регіонах України є ПЛР тест-системи, які мають певні діагностичні спроможності.

Нагадаємо, до Чернівців надійшли експрес-тести для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2.

Як повідомлялося, до Центру громадського здоров’я України протягом сьогоднішнього дня надійшло 15 підозр на нову коронавірусну інфекцію з різних регіонів країни.

Нагадаємо, в Чернівецькій області є два підтверджених випадки інфікування коронавірусом.

Також, в Україні зафіксовано одну смерть від коронавірусу.

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