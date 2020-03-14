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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105367 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108093 просмотра

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В Украине только в двух регионах есть быстрые тесты на коронавирус

В Украине только в двух регионах есть быстрые тесты на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 27575 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Пока только в двух регионах Украины есть быстрые тест-системы для выявления инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом заявил и.о. директора центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.

"На сегодня два региона уже имеют запас быстрых тестов для определения нового корона вируса. Но в более чем 15-ти регионах сделанны запросы к оптовых поставщиков. Поэтому там уже вопрос по времени поставки этих тест-систем в регионы", - рассказал Кузин.

По его словам, в 9 регионах Украины есть ПЦР тест-системы, которые имеют определенные диагностические способности.

Напомним, в Черновцы поступили экспресс-тесты для выявления коронавируса SARS-CoV-2.

Как сообщалось, в Центр общественного здоровья Украины в течение сегодняшнего дня поступило 15 подозрений на новую коронавирусную инфекцию из разных регионов страны.

Напомним, в Черновицкой области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.

Также, в Украине зафиксировано одну смерть от коронавируса.

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