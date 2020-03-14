В Украине только в двух регионах есть быстрые тесты на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Пока только в двух регионах Украины есть быстрые тест-системы для выявления инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом заявил и.о. директора центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
"На сегодня два региона уже имеют запас быстрых тестов для определения нового корона вируса. Но в более чем 15-ти регионах сделанны запросы к оптовых поставщиков. Поэтому там уже вопрос по времени поставки этих тест-систем в регионы", - рассказал Кузин.
По его словам, в 9 регионах Украины есть ПЦР тест-системы, которые имеют определенные диагностические способности.
Напомним, в Черновцы поступили экспресс-тесты для выявления коронавируса SARS-CoV-2.
Как сообщалось, в Центр общественного здоровья Украины в течение сегодняшнего дня поступило 15 подозрений на новую коронавирусную инфекцию из разных регионов страны.
Напомним, в Черновицкой области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.
Также, в Украине зафиксировано одну смерть от коронавируса.