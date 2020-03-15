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В Узбекистані зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

В Узбекистані зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Перший випадок захворювання, що викликається коронавірусом нового типу, зареєстрований в неділю в Узбекистані. Про це йдеться в заяві міністерства охорони здоров'я країни, передало агентство Reuters, передає УНН.

За даними відомства, йдеться про громадянина Узбекистану, який повернувся з Франції. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні лише у двох регіонах є швидкі тести на коронавірус

Нагадаємо, до Чернівців надійшли експрес-тести для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2. Пізніше ще двох мешканців Житомирщини перевірили на коронавірус.

Як повідомлялося, до Центру громадського здоров’я України протягом сьогоднішнього дня надійшло 15 підозр на нову коронавірусну інфекцію з різних регіонів країни.

Нагадаємо, в Чернівецькій області є два підтверджених випадки інфікування коронавірусом.

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