В Узбекистані зафіксували перший випадок зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Перший випадок захворювання, що викликається коронавірусом нового типу, зареєстрований в неділю в Узбекистані. Про це йдеться в заяві міністерства охорони здоров'я країни, передало агентство Reuters, передає УНН.
За даними відомства, йдеться про громадянина Узбекистану, який повернувся з Франції.
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Нагадаємо, до Чернівців надійшли експрес-тести для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2. Пізніше ще двох мешканців Житомирщини перевірили на коронавірус.
Як повідомлялося, до Центру громадського здоров’я України протягом сьогоднішнього дня надійшло 15 підозр на нову коронавірусну інфекцію з різних регіонів країни.
Нагадаємо, в Чернівецькій області є два підтверджених випадки інфікування коронавірусом.