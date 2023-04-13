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В УПЦ МП обвинили ведущих "95 квартала" в "богохульстве" и обратились в полицию

В УПЦ МП обвинили ведущих "95 квартала" в "богохульстве" и обратились в полицию

Киев • УНН

 • 833486 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Украинской Православной Церкви московского патриархата заявили, что обратилась в полицию из-за "богохульских" высказываний ведущих передачи «Байрактар News» Александра Пикалова и Евгения Кошевого. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию на сайте УПЦ (МП).

Цитата

«Следственный отдел Печерского УП ГУНП в г. Киеве наконец начал досудебное расследование по факту высказываний Пикалова А. В. и Кошевого Е. В. в передаче «Байрактар News», которые содержали в себе унижение чести и достоинства граждан в соответствии с их религиозными убеждениями», - говорится в заявлении УПЦ (МП).

Детали

В УПЦ (МП) утверждают, что "7 декабря 2022 года в передаче «Байрактар News» (№104) студии «Квартал 95» ведущие Пикалов Александр Викторович и Кошевой Евгений Викторович позволили себе якобы пренебрежительно высказаться не только о Церкви, но и о вере в Бога как таковой".

УПЦ (МП) обвиняют "этих граждан" в том, что они якобы "прибегли к пропаганде физического насилия в отношении священнослужителей УПЦ, намекая на то, что это не будет стоить им больше, чем 100 грн".

Справочно

Александр Пикалов и Евгений Кошевой являются ведущими Студии Квартал 95, являющейся творческим объединением, занимающимся производством шоу-проектов и развлекательных программ. «Байрактар News» – это проект Студии Квартал 95.

Дополнение

По данным МКИП, 29 марта УПЦ МП должна была освободить здания Киево-Печерской Лавры.

Комиссию Минкульта по приемке-передаче государственного имущества Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра» не пустили в Киево-Печерскую Лавру 30 марта. Из-за препятствования работы комиссии Минкульта в Киево-Печерской Лавре было подано заявление в полицию.

31 марта сообщалось, что Комиссия снова не смогла начать работу в Лавре из-за препятствования УПЦ МП. Как сообщили в Минкульте, в полицию было подано еще одно заявление.

Полиция открыла производство из-за препятствования работе Комиссии.

В МКИП 12 апреля сообщили, что Комиссия, после нескольких неудачных попыток, начала работу в Киево-Печерской Лавре. Поражены последствиями пользования святыней представителями УПЦ МП, хотят открытия уголовного производства.

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