В УПЦ МП звинуватили ведучих "95 кварталу" в "богохульстві" та звернулися до поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. В Українській Православній Церкві московського патріархату заявили, що звернулася до поліції через "богохульські" висловлювання ведучих передачі «Байрактар News» Олександра Пікалова та Євгена Кошового. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію на сайті УПЦ (МП).
Цитата
«Слідчий відділ Печерського УП ГУНП в м. Києві нарешті розпочав досудове розслідування по факту висловлювань Пікалова О. В. та Кошового Є. В. у передачі «Байрактар News», які містили у собі приниження честі та гідності громадян відповідно до їхніх релігійних переконань», - йдеться у заяві УПЦ (МП).
Деталі
В УПЦ (МП) стверджують, що "7 грудня 2022 року у передачі «Байрактар News» (№104) студії «Квартал 95» ведучі Пікалов Олександр Вікторович та Кошовий Євген Вікторович дозволили собі нібито зневажливо висловитися не лише про Церкву, а й про віру в Бога як таку".
УПЦ (МП) звинувачують "цих громадян" у тому, що вони нібито "вдалися до пропаганди фізичного насильства стосовно священнослужителів УПЦ, натякаючи на те, що це не буде коштувати їм більше, аніж 100 грн".
Довідково
Олександр Пікалов та Євген Кошовий є ведучими Студії Квартал 95, яка є творчим об'єднанням, що займається виробництвом шоу-проєктів і розважальних програм. «Байрактар News» - це проект Cтудії Квартал 95.
Доповнення
За даними МКІП, 29 березня УПЦ МП мала звільнити будівлі Києво-Печерської Лаври.
Комісію Мінкульту з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» не пустили в Києво-Печерську Лавру 30 березня. Через перешкоджання роботи комісії Мінкульту в Києво-Печерській Лаврі було подано заяву в поліцію.
31 березня повідомлялося, що Комісія знову не змогла розпочати роботу в Лаврі через перешкоджання УПЦ МП. Як повідомили у Мінкульті, до поліції було подано ще одну заяву.
Поліція відкрила провадження через перешкоджання роботі Комісії.
У МКІП 12 квітня повідомили, що Комісія, після кількох невдалих спроб, почала роботу в Києво-Печерській Лаврі. Вражені наслідками користування святинею представниками УПЦ МП, хочуть відкриття кримінального провадження.