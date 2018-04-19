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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В "Укрзализныце" рассказали, что будут делать с вокзалами

Киев • УНН

 • 14720 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Вокзалы "Укрзализныци" объединят в одну отдельную вокзальную компанию. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме сказал и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает корреспондент УНН.

В "Укрзализныце" рассказали, что будут делать с вокзалами

“Мы тратим 0,5 млдр грн на содержание вокзалов. Приоритетом на три будущих года является то, что вокзалы имеют самоокупаться и приносить прибыль. Для этого до конца этого года мы планируем объединить все сети наших вокзалов в вокзальную компанию”, — сообщил Кравцов.

Кроме того, как уточнил он, после принятия закона о концессии, в течение 2019 года планируется проведение конкурсов на право концессии вокзальных комплексов с привлечением ведущих международных компаний.

“Это позволит ликвидировать убыточность этого направления”, — отметил Кравцов.

Как сообщал УНН, на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве заменят эскалаторы.

Украинские Национальные Новости

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