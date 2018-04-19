В "Укрзализныце" рассказали, что будут делать с вокзалами

“Мы тратим 0,5 млдр грн на содержание вокзалов. Приоритетом на три будущих года является то, что вокзалы имеют самоокупаться и приносить прибыль. Для этого до конца этого года мы планируем объединить все сети наших вокзалов в вокзальную компанию”, — сообщил Кравцов.

Кроме того, как уточнил он, после принятия закона о концессии, в течение 2019 года планируется проведение конкурсов на право концессии вокзальных комплексов с привлечением ведущих международных компаний.

“Это позволит ликвидировать убыточность этого направления”, — отметил Кравцов.

Как сообщал УНН, на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве заменят эскалаторы.