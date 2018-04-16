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На Центральному залізничному вокзалі у Києві замінять ескалатори

На Центральному залізничному вокзалі у Києві замінять ескалатори

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. “Укрзалізниця” планує замінити ескалатори на центральному залізничному вокзалі у Києві. Компанія до 8 травня приймає пропозиції на участь у тендері щодо придбання ескалаторів, передає УНН з посиланням на прес-службу “Укрзалізниці”.

“Укрзалізниця” оголосила тендер на придбання двох ескалаторів, що будуть встановлені у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу в місті Києві. Нові підйомники встановлять на місці діючих. Пропозиції на участь у тендері приймаються до 8 травня. Гарантія на ескалатори має бути не менше 3 років з дня введення в експлуатацію. Очікувана вартість закупівлі 13,86 млн грн", — йдеться у повідомленні.

У компанії зауважили, що планують встановити нові ескалатори до кінця року. Наявні ескалатори майже вичерпали термін своєї експлуатації. Їх встановили ще у 2001 році. Ці підйомники працюють 20 годин на добу й обслуговують 20-40 тисяч пасажирів щодня.

Останній технічний огляд виявив несправності у роботі ескалатора, який працює на спуск. Було встановлено, що поручні ланцюга їх приводу практично повністю зносилися. У зв’язку із цим 28 лютого 2018 року роботу ескалатора призупинили, його відремонтували та замінили поручні, а 5 квітня запустили в роботу.

Зараз обидва ескалатори працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, 12 квітня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на додаткові поїзди до травневих свят.

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