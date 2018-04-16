На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве заменят эскалаторы

“Укрзализныця” объявила тендер на приобретение двух эскалаторов, которые будут установлены в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Новые подъемники установят на месте действующих. Предложения на участие в тендере принимаются до 8 мая. Гарантия на эскалаторы должна быть не менее 3 лет со дня ввода в эксплуатацию. Ожидаемая стоимость закупки 13,86 млн грн“, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что планируют установить новые эскалаторы до конца года. Имеющиеся эскалаторы почти исчерпали срок своей эксплуатации. Их установили еще в 2001 году. Эти подъемники работают 20 часов в сутки и обслуживают 20-40 тысяч пассажиров ежедневно.

Последний технический осмотр выявил неисправности в работе эскалатора, работающего на спуск. Было установлено, что перила цепи их привода практически полностью износились. В связи с этим 28 февраля 2018 года работу эскалатора приостановили, его отремонтировали и заменили перила, а 5 апреля запустили в работу.

Сейчас оба эскалаторы работают в штатном режиме.

Напомним, 12 апреля “Укрзализныця” открыла продажу билетов на дополнительные поезда к майским праздникам.