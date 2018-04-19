В "Укрзалізниці" розповіли, що робитимуть з вокзалами
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Вокзали "Укрзалізниці" об'єднають в одну окрему вокзальну компанію. Про це на III Українському інфраструктурному форумі сказав в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов, передає кореспондент УНН.
"Ми витрачаємо 0,5 млрд грн на утримання вокзалів. Пріоритетом на три майбутні роки є те, що вокзали мають самоокуповуватись та приносити прибуток. Для цього до кінця цього року ми плануємо об'єднати усі мережу наших вокзалів у вокзальну компанію", - повідомив Кравцов.
Крім того, як уточнив він, після ухвалення закону про концесію, протягом 2019 року планується проведення конкурсів на право концесії вокзальних комплексів із залученням провідних міжнародних компаній.
"Це дозволить ліквідувати збитковість цього напрямку", - наголосив Кравцов.
Як повідомляв УНН, на Центральному залізничному вокзалі у Києві замінять ескалатори.