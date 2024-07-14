Киев • УНН
После 16 часов в понедельник будут применены четыре очереди отключений одновременно
Завтра, 15 июля, графики отключений электроэнергии будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщили в Укрэнерго, передает УНН.
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"Завтра, 15 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток
С 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут действовать три очереди отключений", - сообщил оператор.
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