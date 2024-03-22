В Укрэнерго рассказали, как будут ликвидировать последствия атаки на энергоструктуру Харькова

В Харькове энергетики разработали план восстановления электроснабжения, который состоит из двух последовательных этапов. Первоочередной задачей является обеспечение питания критических объектов. Затем произойдет восстановление стандартной схемы электроснабжения. Об этом сообщил председатель правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время телемарафона, передает УНН.

Детали

По его словам, в Харькове запитана критическая инфраструктура и около 30-40% бытовых потребителей.

Мы планируем в течение ночи и завтрашнего дня добавить к электропитанию Харькова еще примерно 40-50% от тех возможностей, которые мы имеем на данный момент. И далее в течение нескольких дней мы планируем восстановить нормальную схему поставки энергии в город. Замечу, что в Харьковской области особых проблем с энергоснабжением нет. Враг целился именно по энергетическим объектам, которые питают город пояснил руководитель "Укрэнерго".

По словам Кудрицкого, после восстановления питания на первоочередных объектах начнется второй этап, который предусматривает восстановление стандартной схемы электроснабжения в городе. По предварительным оценкам, это займет несколько дней.

Он предупредил, что определенные ограничения электроснабжения в Харькове могут сохраняться в течение выходных, и еще, возможно, нескольких дней.

Также небольшие по объему ограничения электроснабжения продолжают действовать в Хмельницкой и Одесской областях.

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В других же регионах введение графиков отключений не прогнозируется, хотя к их применению надо быть готовым.

На выходных потребление традиционно спадает, поэтому нам будет легче его покрыть. Тем не менее, учитывая масштаб повреждений, надо действительно быть готовыми к определенным небольшим ограничениям. Но пока что мы их не планируем Владимир Кудрицкий

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