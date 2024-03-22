Масштабная атака рф: повреждены десятки объектов энергосистемы, аварийные отключения в 7 областях - Укрэнерго

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  120199 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  126929 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  175663 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  123779 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  136855 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129578 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142559 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145605 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133726 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

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18 марта 2024, 18:47  •  314351 просмотра

Масштабная атака рф: повреждены десятки объектов энергосистемы, аварийные отключения в 7 областях - Укрэнерго

Десятки объектов украинской энергосистемы были повреждены в результате масштабной российской атаки, что привело к аварийным отключениям электроэнергии в 7 областях.

Общество •   •  14501 просмотра
Масштабная атака рф: повреждены десятки объектов энергосистемы, аварийные отключения в 7 областях - Укрэнерго

Поврежденную из-за ракетной атаки рф линию питания ЗАЭС восстановили, в работе снова две линии - Энергоатом

Украинские энергетики восстановили поврежденную линию электропередач 750 кВ к Запорожской атомной электростанции, подключив ее к энергосистеме Украины через две линии электропередач после российской ракетной атаки.

Война •   •  11501 просмотра
Поврежденную из-за ракетной атаки рф линию питания ЗАЭС восстановили, в работе снова две линии - Энергоатом

Укрпочта презентовала почтовый набор "Города Героев. Ахтырка"

Укрпочта представила новый почтовый набор "Города героев. Ахтырка" с изображением разрушенного здания Ахтырского городского совета после российских атак, отмечая стойкость города во время войны.

Общество •   •  11507 просмотра
Укрпочта презентовала почтовый набор "Города Героев. Ахтырка"

На Херсонщине из-за российского обстрела села Садовое пострадал местный житель

Во время вчерашнего российского обстрела села Садовое Херсонской области ранен 47-летний мужчина.

Война •   •  10175 просмотра
На Херсонщине из-за российского обстрела села Садовое пострадал местный житель

Атака рф на Запорожье и Днепровскую ГЭС: сообщается о 20 ракетных ударах, Офис Генпрокурора показал последствия

Российские войска совершили не менее 20 ракетных ударов по Запорожью, нанеся ущерб инфраструктуре, включая Днепровскую ГЭС, известно о погибшем в результате вражеского обстрела ДнепроГЭС.

Война •   •  11219 просмотра
Атака рф на Запорожье и Днепровскую ГЭС: сообщается о 20 ракетных ударах, Офис Генпрокурора показал последствия

Над Днепропетровщиной ночью сбили 14 вражеских ракет и 7 "шахедов" - ОВА

Силы обороны сбили 14 вражеских ракет и 7 беспилотников над Днепропетровской областью во время масштабной ночной атаки россии.

Общество •   •  11509 просмотра
Над Днепропетровщиной ночью сбили 14 вражеских ракет и 7 "шахедов" - ОВА

Атака рф на Запорожье: ГСЧС сообщает о 10 раненых, еще 3 считаются пропавшими без вести

В результате российских ракетных ударов на Запорожье ранены 10 человек, еще 3 пропали без вести, сотрудники ГСЧС проводят поисково-спасательные работы и оказывают помощь гражданам.

Война •   •  10976 просмотра
Атака рф на Запорожье: ГСЧС сообщает о 10 раненых, еще 3 считаются пропавшими без вести

На Харьковщине из-за атаки рф пострадал один из энергетиков, без света в области около 700 тыс. потребителей

Энергетик получил ранения, а около 700 000 потребителей остались без электроэнергии в Харьковской области из-за ракетной атаки энергетической инфраструктуры со стороны россии.

Общество •   •  14159 просмотра
На Харьковщине из-за атаки рф пострадал один из энергетиков, без света в области около 700 тыс. потребителей

Хотел "засветить" танковые колонны ВСУ вблизи линии фронта на Харьковщине: задержан вражеский наводчик

Киберспециалисты Службы безопасности Украины помешали агенту российской разведки передать в россию информацию о маршрутах и логистике танковых колонн Вооруженных Сил Украины вблизи линии фронта на Харьковщине.

Война •   •  12391 просмотра
Хотел "засветить" танковые колонны ВСУ вблизи линии фронта на Харьковщине: задержан вражеский наводчик

В Запорожье по ДнепроГЭС было два прямых попадания, серьезно повреждена одна из подстанций - Укргидроэнерго

Во время российской ракетной атаки крупнейшая гидроэлектростанция Украины, Днепровская ГЭС в Запорожье, получила два прямых попадания, в результате чего одна из ее подстанций оказалась в критическом состоянии.

Война •   •  15937 просмотра
В Запорожье по ДнепроГЭС было два прямых попадания, серьезно повреждена одна из подстанций - Укргидроэнерго