Масштабная атака рф: повреждены десятки объектов энергосистемы, аварийные отключения в 7 областях - Укрэнерго

В результате масштабной атаки россияне в ночь на 22 марта повреждены десятки объектов энергетической системы Украины Аварийные отключения света введены в 7 областях. Энергосистема получает аварийную помощь из трех стран. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укрэнерго.

Сегодня утром враг целенаправленно осуществил комбинированную массированную атаку по украинской энергетической инфраструктуре. Повреждены десятки объектов энергосистемы: тепловые и гидроэлектростанции, магистральные сети НЭК "Укрэнерго, сети облэнерго - говорится в сообщении Укрэнерго.

Как отмечается, самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях.

В Укрэнерго отметили, что несмотря на атаки россиян энергосистема сохранила целостность. Специалисты работают над стабилизацией ее работы.

Выведена из работы высоковольтная линия 750 кВ, которая была основной линией питания ЗАЭС. Сейчас энергопитание ЗАЭС происходит только по резервной линии 330 кВ, которая была восстановлена ремонтными бригадами "Укрэнерго" 14 марта - отметили в Укрэнерго.

Аварийные отключения

Как сообщается, потребление электроэнергии вынужденно ограничили в таких областях:

- Днепропетровская

- Донецкая

- Кировоградская

- Одесский

- Полтавский

- Сумской

- Харьковский

Аварийная помощь

Для поддержания безопасной работы энергосистемы привлечена аварийная помощь из энергосистем Румынии, Словакии, Польши. Аварийно-восстановительные работы будут продолжаться 24/7 до полного восстановления питания потребителей, добавили в Укрэнерго.

В Запорожье по ДнепроГЭС было два прямых попадания, серьезно повреждена одна из подстанций - Укргидроэнерго