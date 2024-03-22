В Запорожье по ДнепроГЭС было два прямых попадания, серьезно повреждена одна из подстанций - Укргидроэнерго

В Запорожской области во время масштабной атаки армии рф было два прямых попадания по одной из подстанций Днепровской гидроэлектростанции - ГЭС-2. Она сейчас в критическом состоянии. Когда удастся восстановить ГЭС-2 неизвестно. Об этом заявил директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире Радио Свобода, передает УНН.

"На сегодняшний день есть то, что мы теряем станцию. Запорожстанция состоит из двух станций ГЭС-1 и ГЭС-2. Станция ГЭС-2 под угрозой, мы не знаем в каком объеме и с какой мощностью сможет она работать... именно из-за ракетных ударов. потому что две ракеты прямым попаданием прилетели по ГЭС -2", - заявил Сирота.

По его словам, есть попадание в одну из опор ГЭС-2, разбиты подкрановые балки.

"ГЭС-2 в критическом состоянии, ГЭС 1 также не работает", - отметил Сирота.

Он сказал, что предпринимаются все меры, чтобы поднимать затворы.

Напомним

В "Укргидроэнерго" сообщили о том, что во время ракетной атаки российскими войсками сегодня утром атакована крупнейшая ГЭС Украины - Днепровская ГЭС в Запорожье.