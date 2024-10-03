В Укрэнерго подтвердили введение графиков отключений света на Харьковщине и Полтавщине

Вследствие вражеских обстрелов энергообъектов в нескольких областях и для недопущения перегрузки оборудования с 10:15 в части Харьковской и Полтавской областей введены аварийные отключения, сообщили в четверг в Укрэнерго, передает УНН.

Последствия обстрелов рф

Как сообщается, ночью российские БПЛА атаковали энергообъекты в нескольких областях. В результате попаданий есть поврежденное оборудование и обесточены потребители. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы, отметили в Укрэнерго.

Из-за последствий обстрелов, для недопущения перегрузки оборудования и снижения напряжения в сетях облэнерго, с 10:15 в части Харьковской и Полтавской областей введены аварийные отключения. Применение ГАВ продлится до завершения аварийно-восстановительных работ - говорится в сообщении Укрэнерго.

Потребление

Потребление демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 3 октября, его уровень, по состоянию на 9:30, был на 1,5% выше, чем в предыдущий день - в среду.

Вчера, 2 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,2% больше, чем в предыдущий рабочий день - во вторник, 1 октября.

В Укрэнерго напомнили, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому в кренерг призвали пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы СЭС - с 10:00 до 16:00.

Ранее УНН со ссылкой на региональные облэнерго сообщал, что в некоторых регионах Украины ввели аварийные отключения света. Графики введены в Харькове и Харьковской области, в Полтавском и Миргородском районах. Также произошло аварийное отключение в Сумах и Сумском районе.