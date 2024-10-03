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В Укренерго підтвердили запровадження графіків відключень світла на Харківщині та Полтавщині

В Укренерго підтвердили запровадження графіків відключень світла на Харківщині та Полтавщині

Київ • УНН

 • 13395 перегляди

Через обстріли енергооб'єктів у кількох областях введено графіки відключень. Споживання електроенергії зростає, в години пік зберігається дефіцит потужності в енергосистемі.

Внаслідок ворожих обстрілів енергооб’єктів у кількох областях та для недопущення перевантаження обладнання з 10:15 у частині Харківської та Полтавської областей запроваджені аварійні відключення, повідомили в четвер в Укренерго, передає УНН.

Наслідки обстрілів рф

Як повідомляється, вночі російські БПЛА атакували енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок влучань є пошкоджене обладнання і знеструмлені споживачі. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи, наголосили в Укренерго.

Через наслідки обстрілів, для недопущення перевантаження обладнання та зниження напруги в мережах обленерго, з 10:15 у частині Харківської та Полтавської областей запроваджені аварійні відключення. Застосування ГАВ триватиме до завершення аварійно-відновлювальних робіт

- йдеться у повідомленні Укренерго.

Споживання

Споживання демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 3 жовтня, його рівень, станом на 9:30, був на 1,5% вищим, ніж попереднього дня – у середу.

Вчора, 2 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,2% більшим, ніж попереднього робочого дня – у вівторок, 1 жовтня.

В Укренерго нагадали, що наразі українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. В години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому в кренерг закликали користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи СЕС – з 10:00 до 16:00.

Раніше УНН із посиланням на регіональні обленерго повідомляв, що в деяких регіонах України запровадили аварійні відключення світла. Графіки введені у Харкові та Харківській області, у Полтавському та Миргородському районах. Також сталося аварійне вимкнення у Сумах та Сумському районі. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство
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