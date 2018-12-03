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В Украину идет оттепель

В Украину идет оттепель

Киев  •  УНН

 • 20996 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Синоптики прогнозируют на большей территории Украины, кроме восточных областей, мокрый снег с дождем, гололед и оттепель в результате повышения дневной температуры до + 2-6 градусов. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр, передает УНН.

“4-5 декабря в Украине будет ясно. В западных, 5 декабря и в северных и центральных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков. В большинстве областей ночью и утром туман. На дорогах гололедица”, - говорится в сообщении.

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Температура воздуха ночью и днем ​​от 3 мороза до 2 тепла (днем 4 декабря в южных и западных областях 1-6 градусов тепла), ветер южный, 5 декабря на западе северо-западный, 5-10 м/с. 4 декабря в восточной части ночью 6-11 градусов мороза, днем ​​- 0-5 градусов мороза.

Кроме того, 6-7 декабря ожидается местами мокрый снег и дождь. Температура ночью 0-6 градусов мороза (6 декабря на востоке до 9 мороза), днем ​​- от 3 градусов мороза до 3 тепла; в южной части ночью от 4 мороза до 2 тепла, днем ​​0-6 градусов тепла.

4-5 декабря в Киеве и области ожидается облачная погода с прояснениями. 4 декабря — без осадков, 5 декабря — мокрый снег и дождь, местами гололед. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем ​​от 3 мороза до 2 градусов тепла.

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6-7 декабря — временами мокрый снег и дождь. Температура ночью 1-6 мороза, днем ​​от 2 мороза до 3 тепла.

Напомним, на 3 декабря в Украине прогнозировали до 12 градусов мороза, в Киеве — туман и гололедицу. С 14 ноября в Украине царит метеорологическая зима.

На выходных в столице из-за гололеда травмировались 65 человек.

В таких условиях водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованного маневрирования, снижать скорость до минимума, включать габаритные огни или противотуманные фонари, выезжать на зимней шине.

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Для пешеходов стоит ходить не спеша, в удобной обуви без высоких каблуков и платформ, учитывать, что тормозной путь для водителей во время гололедицы укорачивается в 4-5 раз. В случае падения нужно сгруппироваться, и если падение неизбежно, расправлять тело в направлении вперед. Это необходимо для избежания черепно-мозговых травм.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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