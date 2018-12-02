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Завтра в Україні до 12 градусів морозу

Завтра в Україні до 12 градусів морозу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Завтра в Україні до 12 градусів морозу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Українського гідрометцентру. 

"Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у західних областях вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці у західній частині місцями туман. На дорогах країни ожеледиця. Температура вночі — 7-12 градусів морозу, місцями у центральних та східних областях 13-15 градусів морозу, вдень - 0-5 градусів морозу; у західних та південних областях вночі 3-8 градусів морозу, вдень - 0-5 тепла", - сказано в повідомлені. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За добу через ожеледицю в Києві травмувалося 65 людей

Нагадаємо, синоптики попереджали, що на вихідних в Україну прийде потепління

Як повідомляв УНН, з початку минулої доби, як почався снігопад, на Київщині сталося 52 дорожньо-транспортних пригоди, три з яких – із постраждалими.

В одній із шкіл міста Вишневого Київської області внаслідок негоди стався обвал даху.

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