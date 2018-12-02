Завтра в Україні до 12 градусів морозу

"Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у західних областях вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці у західній частині місцями туман. На дорогах країни ожеледиця. Температура вночі — 7-12 градусів морозу, місцями у центральних та східних областях 13-15 градусів морозу, вдень - 0-5 градусів морозу; у західних та південних областях вночі 3-8 градусів морозу, вдень - 0-5 тепла", - сказано в повідомлені.



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Нагадаємо, синоптики попереджали, що на вихідних в Україну прийде потепління.



Як повідомляв УНН, з початку минулої доби, як почався снігопад, на Київщині сталося 52 дорожньо-транспортних пригоди, три з яких – із постраждалими.



В одній із шкіл міста Вишневого Київської області внаслідок негоди стався обвал даху.