Синоптик розповів про погоду на вихідних

"1-го числа у нас трошки зміниться погода. Антициклон, цей тиск підвищений трошки понизиться, буде впливати циклон над Чорним морем, і з півдня піде порція теплого повітря, вітер змінить свій напрямок на південнний напрямок", - зазначив експерт.

За його словами, 1 грудня в південних, центральних і північних областях країни пройде невеликий сніг, на півдні – мокрий сніг з дощем, на решті території буде без опадів. Температура повітря буде становити від 0…-3 на півдні вдень, вночі – -3...-6. На сході і на півночі -4..-6 вдень, -5…-8 вночі. На заході буде холодніше: вночі тут ще -12…-15, а вдень -5…-7.



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Другого грудня, в неділю, опадів уже не очікується, вдень трохи потеплішає. На сході і північному сході - -2…-4, вночі - -6…-8, у центрі – 3-5 морозу вдень і 9-11 морозу вночі, на заході -1…+1 вдень, -8…-13 вночі. На півдні -1…+1 вдень, -5…-7 вночі.

Нагадаємо, щоб уберегтися від можливого переохолодження, слід носити просторі й теплі взуття і одяг, одягати термобілизну, а також зняти металеві прикраси.

Для того, щоб захистити шкіру під час перебування на морозі, слід завчасно нанести захисний крем чи олію, а от зігріватися за допомогою гарячого чаю ні в якому разі не можна.