Синоптик рассказал о погоде на выходных

"1-го числа у нас немножко изменится погода. Антициклон, это давление повышенное немножко понизится, будет влиять циклон над Черным морем, а с юга пойдет порция теплого воздуха, ветер изменит свое направление на южное направление", - отметил эксперт.

По его словам, 1 декабря в южных, центральных и северных областях страны пройдет небольшой снег, на юге - мокрый снег с дождем, на остальной территории без осадков. Температура воздуха будет составлять от 0 ... -3 на юге днем, ночью - -3 ...- 6. На востоке и на севере -4 ..- 6 днем, -5 ... -8 ночью. На мероприятии будет холоднее: ночью здесь еще -12 ... -15, а днем ​​-5 ... -7.



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Второго декабря, в воскресенье, осадков уже не ожидается, днем ​​немного потеплеет. На востоке и северо-востоке - -2 ... -4, ночью - -6 ... -8, в центре - 3-5 мороза днем ​​и 9-11 мороза ночью, на западе -1 ... + 1 днем, -8 ... -13 ночью . На юге -1 ... + 1 днем, -5 ... -7 ночью.

Напомним, чтобы уберечься от возможного переохлаждения, следует носить прострорную и теплую обувь и одежду, одевать термобелье, а также снять металлические украшения.

Для того, чтобы защитить кожу во время пребывания на морозе, следует заблаговременно нанести защитный крем или масло, а вот согреваться с помощью горячего чая ни в коем случае нельзя.