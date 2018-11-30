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Синоптики дали прогноз на грудень

Синоптики дали прогноз на грудень

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Середня місячна температура у грудні цього року на більшості території України прогнозується на рівні від 3° морозу до 1° тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"Середня місячна температура передбачається від 3° морозу до 1° тепла, в Криму до 4° тепла, що на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень", - повідомили синоптики, зауваживши, що інформація базована на даних УкрГМЦ, УкрНДГМІ та світових центрів погоди.

Місячна кількість опадів, за даними Укргідрометцентру, у грудні цього року очікується на рівні 34-72 мм, на Закарпатті - 82-108 мм, у горах Криму - до 140 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

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Загалом же, згідно зі спостереженнями, характерною для грудня є середня місячна температура повітря на рівні 0-4° морозу, у південній частині - місцями 1-3° тепла.

За час спостережень абсолютний мінімум температури у грудні в Україні фіксували на рівні 21-37° морозу, у південних областях - 17-28° морозу. Абсолютний максимум за увесь час спостережень у перший місяць зими - 10-18° тепла, у південній частині та на Прикарпатті - місцями 19-20°, у Криму - до 25°.

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Для грудня загалом характерним є середня місячна кількість опадів на рівні 33-67 мм, на Закарпатті, місцями в Карпатах та горах Криму - 68-174 мм. На більшій частині території України зазвичай у грудні утворюється стійкий сніговий покрив, лише на півдні він встановлюється не кожного року.

Нагадаємо, синоптик попередила про рясні опади до кінця року.

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