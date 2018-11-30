Синоптики дали прогноз на декабрь
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Средняя месячная температура в декабре этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 3° мороза до 1° тепла, что несколько выше средних многолетних значений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 1° тепла, в Крыму до 4° тепла, что на 1-1,5° выше средних многолетних значений", - сообщили синоптики, отметив, что информация основана на данных УкрГМЦ, УкрНИГМИ и мировых центров погоды.
Месячное количество осадков, по данным Укргидрометцентра, в декабре этого года ожидается на уровне 34-72 мм, на Закарпатье - 82-108 мм, в горах Крыма - до 140 мм, что в пределах средних многолетних значений.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптики дали прогноз на первый день зимы
В целом же, согласно наблюдениям, характерной для декабря является средняя месячная температура воздуха на уровне 0-4° мороза, в южной части - местами 1-3° тепла.
За время наблюдений абсолютный минимум температуры в декабре в Украине фиксировали на уровне 21-37° мороза, в южных областях - 17-28° мороза. Абсолютный максимум за все время наблюдений в первый месяц зимы - 10-18° тепла, в южной части и на Прикарпатье - местами 19-20°, в Крыму - до 25°.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, какой будет погода на Новый год
Для декабря в целом характерно среднее месячное количество осадков на уровне 33-67 мм, на Закарпатье, местами в Карпатах и горах Крыма - 68-174 мм. На большей части территории Украины обычно в декабре образуется устойчивый снежный покров, лишь на юге он устанавливается не каждый год.
Напомним, синоптик предупредила об обильных осадках до конца года.