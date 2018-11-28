На Україну насуваються морози: як захиститись від переохолодження

"Чутливу шкіру дітей і дорослих слід змащувати спеціальним захисним кремом – можна замінити вазеліном, воском, парафіновим желе, мінеральну олію. Але наносити на шкіру їх слід за годину до виходу на вулицю", - зазначила медик.



За її словами, в одязі слід надати перевагу натуральним тканинам і багатошаровості – наприклад, під светр одягнути ще бавовняну футболку, майку, кофтину.



При цьому вона додала, що зігріватися гарячим чаєм чи іншими подібними напоями під час тривалих прогулянок на морозі не слід – навпаки, такий вид зігрівання спричинить "стрес" для організму, оскільки призводить до розширення судин, тоді як на морозі судини звужуються.



Нагадаємо, на зміну опадам в Україні в останні дні осені прийде суха, але морозна погода. З 28 по 30 листопада країна буде перебувати в полі підвищеного тиску, в антициклоні, очікується мінлива хмарність і без опадів по всій території України, що супроводжуватиметься суттєвим зниженням температури.



Медики порадили, виходячи з дому, берегтися від холодової алергії, як мінімум, змащуючи відкриті ділянки обличчя живильним кремом, а ще потурбуйтесь про чистоту у оселі, щоб попередити контакт із кліщами побутового пилу, алергія на які – часте явище серед чутливих осіб.