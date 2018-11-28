На Украину надвигаются морозы: как защититься от переохлаждения

"Чувствительную кожу детей и взрослых следует смазывать специальным защитным кремом - можно заменить вазелином, воском, парафиновым желе, минеральным маслом. Но наносить на кожу их следует за час до выхода на улицу", - отметила медик.



По ее словам, в одежде следует отдать предпочтение натуральным тканям и многослойности - например, свитер одеть еще хлопчатобумажную футболку, майку, кофточку.



При этом она добавила, что согреваться горячим чаем или другими подобными напитками во время длительных прогулок на морозе не стоит - наоборот, такой вид согревания повлечет "стресс" для организма, так как приводит к расширению сосудов, тогда как на морозе сосуды сужаются.



Напомним, на смену осадкам в Украине в последние дни осени придет сухая, но морозная погода. С 28 по 30 ноября страна будет находиться в поле повышенного давления, в антициклоне, ожидается переменная облачность и без осадков по всей территории Украины, что будет сопровождаться существенным снижением температуры.



Медики посоветовали, выходя из дома, беречься от холодовой аллергии, как минимум, смазывая открытые участки лица питательным кремом, а еще позаботьтесь о чистоте в доме, чтобы предупредить контакт с клещами бытовой пыли, аллергия на какие - частое явление среди чувствительных лиц.