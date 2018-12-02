За добу через ожеледицю в Києві травмувалося 65 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 Грудня. УНН. За минулу добу через ожеледицю в Києві травмувалося 65 людей. Про це УНН в ексклюзивному коментарі повідомила речниця Департаменту охорони здоров’я Київської міської адміністрації Наталія Вишневська.
Зокрема, з 65 травмованих 8 – діти, 57 – дорослі. Усі 65 звернень до медиків були через отримані травми власне в результаті погодних умов на вулиці, а саме – ожеледицю.
Нагадаємо, синоптики попереджали, що на вихідних в Україну прийде потепління.
Як повідомляв УНН, з початку минулої доби, як почався снігопад, на Київщині сталося 52 дорожньо-транспортних пригоди, три з яких – із постраждалими.
В одній із шкіл міста Вишневого Київської області внаслідок негоди стався обвал даху.