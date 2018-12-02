За сутки из-за гололеда в Киеве травмировались 65 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. За минувшие сутки из-за гололеда в Киеве травмировались 65 человек. Об этом УНН в эксклюзивном комментарии сообщила пресс-секретарь Департамента здравоохранения Киевской городской администрации Наталья Вишневская.
В частности, с 65 травмированных 8 - дети, 57 - взрослые. Все 65 обращений к медикам были из-за полученных травм собственно в результате погодных условий на улице, а именно - гололеда.
Напомним, синоптики предупреждали, что на выходных в Украину придет потепление.
Как сообщал УНН, с начала прошлых суток, как начался снегопад, в Киевской области произошло 52 дорожно-транспортных происшествия, три из которых - с пострадавшими.
В одной из школ города Вишневого Киевской области в результате непогоды произошел обвал крыши.