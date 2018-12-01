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З початку снігопаду у столичному регіоні сталося понад півсотні ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. З початку поточної доби, як почався снігопад, на Київщині сталося 52 дорожньо-транспортних пригоди, три з яких – із постраждалими. Про це повідомив начальник відділу комунікації ГУ НП у Київській області Микола Жукович в коментарі кореспонденту УНН.

"З 00:00, як розпочався снігопад, сталося 52 ДТП, 3 з них – з постраждалими", - зазначив речник обласної поліції.

За його словами, для нинішніх погодних умов це звичайна статистика, хоча за відсутності опадів стається приблизно 20-30 ДТП.

При цьому він додав, що дороги державного значення відносно добре розчищені, крім того, водії почали обережніше їздити за кермом і не порушують правила дорожнього руху.

Нагадаємо, на автодорозі поблизу міста Умань Черкаської області через ДТП утворився затор на кілька кілометрів.

В одній із шкіл міста Вишневого Київської області внаслідок негоди стався обвал даху.

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