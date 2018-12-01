З початку снігопаду у столичному регіоні сталося понад півсотні ДТП

КИЇВ. 1 грудня. УНН. З початку поточної доби, як почався снігопад, на Київщині сталося 52 дорожньо-транспортних пригоди, три з яких – із постраждалими. Про це повідомив начальник відділу комунікації ГУ НП у Київській області Микола Жукович в коментарі кореспонденту УНН.