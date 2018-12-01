Кількакілометровий затор утворився на трасі через ДТП

КИЇВ. 1 грудня. УНН. На автодорозі Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка, поблизу міста Умань Черкаської області, через ДТП утворився затор на кілька кілометрів. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління ДСНС України в Черкаській області.