Кількакілометровий затор утворився на трасі через ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. На автодорозі Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка, поблизу міста Умань Черкаської області, через ДТП утворився затор на кілька кілометрів. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління ДСНС України в Черкаській області.
Близько 15-ї години на дорозі зіткнулися два вантажних автомобілі, після чого причіп однієї із вантажівок розвернуло, чим було перекрито рух трасою. На місці події утворився кількакілометровий затор.
Внаслідок пригоди один із водіїв отримав травми та був терміново госпіталізований до Уманської центральної районної лікарні.
Рятувальники, застосувавши техніку, розвернули причіп і частково звільнили проїжджу частину автодороги. Для зручності було організовано реверсний рух авто.
Наразі на цій ділянці рух транспорту вільний у обидва боки.