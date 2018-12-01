Многокилометровая пробка образовалась на трассе из-за ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. На автодороге Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка, вблизи города Умань Черкасской области, из-за ДТП образовалась пробка в несколько километров. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Управления ДСНС Украины в Черкасской области.
Около 15 часов на дороге столкнулись два грузовых автомобиля, после чего прицеп одного из грузовиков развернуло, что перекрыло движение по трассе. На месте происшествия образовался многокилометровая пробка.
В результате происшествия один из водителей получил травмы и был срочно госпитализирован в Уманскую центральную районную больницу.
Спасатели, применив технику, развернули прицеп и частично освободили проезжую часть автодороги. Для удобства было организовано реверсивное движение авто.
Сейчас на этом участке движение транспорта свободен в обе стороны.