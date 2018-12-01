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На Київщині через негоду обвалився дах школи

На Київщині через негоду обвалився дах школи

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. В одній із шкіл м. Вишневого Київської області внаслідок негоди стався обвал даху. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області.

"Внаслідок погодних умов стався обвал даху в школі №4 в місті Вишневому", - зазначили в прес-службі. При цьому у відомстві уточнили, що аварія відбулась у діючій школі.

Наразі на місці обвалу працює рятувальники і техніка ДСНС, а також працівники міської ради.

Нагадаємо, опади спричинили затримки рейсів у міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни).

У Карпатському регіоні випало до 23 см снігу, загалом в Україні, крім західних областей, випадатиме помірний сніг, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Харківській та Київській областях місцями сильний сніг.

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