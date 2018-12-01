Снігопад спричинив затримки рейсів у аеропорту "Київ"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Опади спричинили затримки рейсів у міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни). Про це кореспонденту УНН повідомили в аеропорту "Київ".
"Смуги розчищаються – рейси відправляються. Затримки є, невеликі. Найбільші – до 40 хвилин", - зазначили в диспетчерській аеропорту.
При цьому в аеропорту уточнили, що у зв’язку із погодними умовами затримуються як ті рейси, що відправляються зі злітних смуг, так і ті, що прибувають в Київ.
Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, 1 грудня в південних, центральних і північних областях країни випаде сніг.
Через негоду в розкладі авіарейсів міжнародного аеропорту “Бориспіль” можливі зміни.