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Снігопад спричинив затримки рейсів у аеропорту "Київ"

Снігопад спричинив затримки рейсів у аеропорту "Київ"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Опади спричинили затримки рейсів у міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни). Про це кореспонденту УНН повідомили в аеропорту "Київ".

"Смуги розчищаються – рейси відправляються. Затримки є, невеликі. Найбільші – до 40 хвилин", - зазначили в диспетчерській аеропорту.

При цьому в аеропорту уточнили, що у зв’язку із погодними умовами затримуються як ті рейси, що відправляються зі злітних смуг, так і ті, що прибувають в Київ.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, 1 грудня в південних, центральних і північних областях країни випаде сніг.

Через негоду в розкладі авіарейсів міжнародного аеропорту “Бориспіль” можливі зміни.

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