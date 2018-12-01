Снегопад вызвал задержки рейсов в аэропорту "Киев"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Осадки вызвали задержки рейсов в международном аэропорту "Киев" (Жуляны). Об этом корреспонденту УНН сообщили в аэропорту "Киев".
"Полосы расчищаются - рейсы отправляются. Задержки есть, небольшие. Самые большие - до 40 минут", - отметили в диспетчерской аэропорта.
При этом в аэропорту уточнили, что в связи с погодными условиями задерживаются как те рейсы, которые отправляются со взлетных полос, так и прибывающие в Киев.
Напомним, по прогнозу синоптиков, 1 декабря в южных, центральных и северных областях страны выпадет снег.
Из-за непогоды в расписании авиарейсов международного аэропорта "Борисполь" возможны изменения.