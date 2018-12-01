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Аеропорт “Бориспіль” попередив про можливі зміни в розкладі рейсів

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Через негоду в розкладі авіарейсів можливі зміни. Про це УНН повідомили в прес-службі Міжнародного аеропорту “Бориспіль”.

“До уваги пасажирів! Щільні снігові опади вночі забезпечили нас значною роботою. Йде очистка перону та злітних смуг, деайсинг обробка літаків. Відповідно, підготовка до вильотів/прильотів займає більше часу, ніж завжди. Можливі зміни в розкладі рейсів”, — повідомили в аеропорту.

Співробітники аеропорту розраховують на розуміння з боку пасажирів та попереджають, що зміни у розкладі можливі до повного подолання наслідками сніговіїв.

Наразі, згідно із онлайн-табло, середня затримка рейсів на виліт становить 15 — 20 хвилин.

УНН стежитиме за ситуацією та оперативно повідомлятиме читачів про можливі зміни ситуації.

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