Аеропорт “Бориспіль” попередив про можливі зміни в розкладі рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Через негоду в розкладі авіарейсів можливі зміни. Про це УНН повідомили в прес-службі Міжнародного аеропорту “Бориспіль”.
“До уваги пасажирів! Щільні снігові опади вночі забезпечили нас значною роботою. Йде очистка перону та злітних смуг, деайсинг обробка літаків. Відповідно, підготовка до вильотів/прильотів займає більше часу, ніж завжди. Можливі зміни в розкладі рейсів”, — повідомили в аеропорту.
Співробітники аеропорту розраховують на розуміння з боку пасажирів та попереджають, що зміни у розкладі можливі до повного подолання наслідками сніговіїв.
Наразі, згідно із онлайн-табло, середня затримка рейсів на виліт становить 15 — 20 хвилин.
УНН стежитиме за ситуацією та оперативно повідомлятиме читачів про можливі зміни ситуації.
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