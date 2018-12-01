Аэропорт "Борисполь" предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Из-за непогоды в расписании авиарейсов возможны изменения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Международного аэропорта "Борисполь".
"Вниманию пассажиров! Плотные снежные осадки ночью обеспечили нас значительной работой. Идет очистка перрона и взлетных полос, деайсинг обработка самолетов. Соответственно, подготовка к вылета/прилета занимает больше времени, чем обычно. Возможны изменения в расписании рейсов", - сообщили в аэропорту.
Сотрудники аэропорта рассчитывают на понимание со стороны пассажиров и предупреждают, что изменения в расписании возможны до полного преодоления последствий снегопада.
Сейчас, согласно онлайн-табло, средняя задержка рейсов на вылет составляет 15 - 20 минут.
УНН следить за ситуацией и будет оперативно сообщать читателям о возможных изменениях ситуации.
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