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23 березня, 12:58 • 168688 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 434733 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 424951 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 411474 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 416639 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 306477 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 253358 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 493304 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 176168 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

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Азовське море штормить

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Вранці 1 грудня на Азовському морі та у портах Маріуполь і Бердянськ спостерігається посилення північно-східного вітру 25-28 м/с. Про це УНН повідомили у УкрГідрометцентрі.

Висота хвиль 13-15 дм, у відкритій частині моря 15-20 дм, швидке обледенніння суден. Також метеорологи попереджають про швидке обледеніння суден.

Впродовж першої половини дня 1 грудня у Бердянську очікується спад рівня моря з досягненням небезпечної позначки.

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