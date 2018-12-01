Азовське море штормить
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Вранці 1 грудня на Азовському морі та у портах Маріуполь і Бердянськ спостерігається посилення північно-східного вітру 25-28 м/с. Про це УНН повідомили у УкрГідрометцентрі.
Висота хвиль 13-15 дм, у відкритій частині моря 15-20 дм, швидке обледенніння суден. Також метеорологи попереджають про швидке обледеніння суден.
Впродовж першої половини дня 1 грудня у Бердянську очікується спад рівня моря з досягненням небезпечної позначки.
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