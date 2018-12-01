Азовское море штормит
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Утром 1 декабря на Азовском море и в портах Мариуполь и Бердянск наблюдается усиление северо-восточного ветра 25-28 м/с. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Высота волн 13-15 дм, в открытой части моря 15-20 дм, быстрое обледенниння судов. Также метеорологи предупреждают о скором обледенение судов.
В течение первой половины дня 1 декабря во Бердянске ожидается спад уровня моря с достижением опасной отметки.
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