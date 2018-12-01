У Керченській протоці зіткнулися два судна
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Два судна отримали пошкодження у районі Керченської протоки у результаті зіткнення. Про це повідомляє портал FleetMon, передає УНН.
"Вантажний корабель Lady Maria під час маневрування... у Керченській протоці заплутав свій пропелер в якірному ланцюгу вантажного корабля Azov Concord... 30 листопада. Обидва судна були в дорозі від Констанци до азовських морських портів Росії та України, обидва чекали транзиту через протоку", - йдеться у повідомленні.
Lady Maria повідомила про пошкоджений пропелер і залишилася в тому ж положенні. Azov Concord, за повідомленнями, втратив якір з ланцюгом.
Нагадаємо, МінТОТ заявило про триваючу російську блокаду Керченської протоки.