В Керченском проливе столкнулись два судна
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Два судна получили повреждения в районе Керченского пролива в результате столкновения. Об этом сообщает портал FleetMon, передает УНН.
"Грузовой корабль Lady Maria при маневрировании... в Керченском проливе запутал свой пропеллер в якорной цепи грузового корабля Azov Concord... 30 ноября. Оба судна были в пути от Констанцы до азовских морских портов России и Украины, оба ждали транзита через пролив", - говорится в сообщении.
Lady Maria сообщила о поврежденном пропеллере и осталась в том же положении. Azov Concord, по сообщениям, потерял якорь с цепью.
Напомним, МинВОТ заявил о продолжающейся рроссийской блокаде Керченского пролива.