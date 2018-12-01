На Киевщине из-за непогоды обрушилась крыша школы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В одной из школ Вишневого Киевской области в результате непогоды произошел обвал крыши. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области.
"В результате погодных условий произошло обрушение крыши в школе №4 в городе Вишневом", - отметили в пресс-службе.
При этом в ведомстве уточнили, что авария произошла в действующей школе.
Сейчас на месте обвала работают спасатели и техника ГСЧС, а также работники городского совета.
Напомним, осадки вызвали задержки рейсов в международном аэропорту "Киев" (Жуляны).
В Карпатском регионе выпало до 23 см снега, в целом в Украине, кроме западных областей, будет выпадать умеренный снег, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Киевской областях местами сильный снег.